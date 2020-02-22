2020-02-22T11:03:54+03:00
Политика

В Донецке от взрыва котла пострадал 71-летний сторож

Происшествие случилось в подвале двухэтажного здания в Ленинском районе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотрудники МЧС ДНР постоянно предупреждают жителей частного сектора о мерах безопасности при использовании оборудования для обогрева домов. Фото: dnmchs.ruСотрудники МЧС ДНР постоянно предупреждают жителей частного сектора о мерах безопасности при использовании оборудования для обогрева домов. Фото: dnmchs.ru
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В пятницу, 21 февраля, в Донецке взорвался котел на твердом топливе. Происшествие случилось в подвале двухэтажного здания на улице Казановой в Ленинском районе. От взрыва пострадал сторож, загорелся котел и находившиеся в помещении вещи. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

К месту происшествия выехали 4 машины спецтехники и 18 пожарных. Пострадавший 71-летний сторож был госпитализирован в больницу. Пожар потушили, но огонь успел уничтожить котел и находившиеся рядом вещи и мебель. Причины взрыва выясняются.

Также 21 февраля серьезный пожар возник в Юнокоммунаровске на улице Кузнецова. Там горели летние кухни на два хозяина. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие кухонь по всей площади, которая составляла 80 квадратных метров, вещи и мебель, 3 оконных и 3 дверных блока. На пожар выезжали 4 спецмашины и 15 спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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