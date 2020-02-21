2020-02-21T16:11:46+03:00
Политика

Переселенцы из Донецка принесли фрукты украинцам, эвакуированным из Китая

Просто дончанам прекрасно известно, что такое быть изгоями в собственной стране
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане просто оставили продукты и не стали давать никаких интервью. Фото: facebook.comДончане просто оставили продукты и не стали давать никаких интервью. Фото: facebook.com
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История с тем, как Украина вчера встречала спецборт из Китая, в котором находилась почти сотня их земляков, похоже, не оставила равнодушным никого. "Новый день соборности", "Мировой позор", "Хуторянское радушие", "Коронавырусь" - именно так комментируют люди то, как украинцы встречали бунтами и проклятиями несчастных людей.

Дончане одними из первых высказались, что приняли бы этот борт и нашли бы, где разместить эвакуированных, если бы Украина не разрушила донецкий аэропорт. В этом все дончане!

А сегодня к воротам санатория в Санжарах, где размещены прибывшие из Китая, принесли гостинцы переселенцы из Донецка. Это несколько ящиков напитков, фруктов, кофе и чая от неравнодушных людей. И дело тут не столько в яблоках и апельсинах, сколько в желании поддержать несчастных.

- Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них, - сказали они и отказались от интервью.

Похоже, дончане едва ли не единственные носители человечности и сострадания во всей незалежной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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