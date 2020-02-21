«Воспитательница трогала везде!» 11-летний переселенец из Донбасса стал жертвой педофила в скаутском лагере на Украине

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:12:53+03:00

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В украинских СМИ сейчас только и разговоров о том, как жители незалежной «гостеприимно» встретили украинцев, которых привезли на Украину из китайского Уханя. «Позор!», «На какое дно мы опустились!» - лишь самые деликатные из оценок. Но журналисты забыли, как в 2014 году встречали на Украине дончан и луганчан, которые бежали от войны, развязанной Киевом. Люди надеялись на сочувствие и помощь, но нередко их встречали как «сепаратистов». Соотечественники часто отказывали в аренде жилья. Или же ломили двойные цены. Не случайно многие переселенцы потом вернулись в родные края.

Но сотни тысяч пока еще остаются. Кому-то попросту некуда возвращаться. Пожилая дончанка Наталья Сергеевна (назовем ее так - женщина просила не раскрывать ее имени) была вынуждена уехать в 2015 году в Киев с дочерью и внуком. Их частный дом был уничтожен во время обстрела украинской артиллерией. Минувшим летом их семья попала в дикую историю. О ней дончанка рассказала, обратившись на «горячую линию» правоохранительных органов ДНР. Полученная информация была подтверждена в результате предварительной проверки.

Летом 2019 года 11-летний внук Натальи Сергеевны был в скаутском лагере движения «Пласт». В лагерь ребенка пригласили в школе. Родители посчитали, что мальчику будут только на пользу спортивные мероприятия на свежем воздухе. Однако через десять дней ребенок сумел раздобыть мобильный телефон (у детей было ограничение по пользованию гаджетами) и сообщил бабушке, что покончит с собой, если его отсюда не заберут.

Мальчик поведал, что в лагере 20-летняя воспитательница «трогала его везде». Она обещала всем рассказать о том, что он «предатель и сепаратист», если будет сопротивляться «любви». Свои домогательства педофилка называла «воспитанием» и угрожала, что отдаст его на «обучение» парням.

После того, как ребенка забрали из лагеря, скауты-воспитатели стали распускать о нем грязные слухи. А в лагере было много детей из школы. Все последующие полгода семья занималась психологической реабилитацией мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU