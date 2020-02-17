2020-02-17T21:42:52+03:00
Общество

В ДНР создадут уникальный словарь «донецкого языка»

Кроме того, составляется отдельный «словарь войны» и «словарь аббревиации»
Екатерина Сорока
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Местным лингвистам предстоит нелегкая работа, чтобы вспомнить все слова «донецкого языка». Фото: news-front.infoМестным лингвистам предстоит нелегкая работа, чтобы вспомнить все слова «донецкого языка». Фото: news-front.info
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Светлые умы Республики взялись за масштабный лингвистический проект – создание трех уникальных словарей (словарь донецкого языка, словарь войны и словарь аббревиатур). В них войдут уникальные и незнакомые всему миру, но привычные для жителей Донбасса слова и выражения.

— Донецкий региолект – это речь нашего городского населения, в которой проявляются региональные черты. В Донецке было сильное смешение наречий, не основанных на диалектах, – речи сельской местности, так как сюда съезжались люди из разных регионов России, Украины и других стран. Оригинальные слова добавлялись в речь только от представителей разных профессий. Региолект также интересен тем, что в нем встречаются слова, связанные с отдельным предприятием или городом, — рассказал в интервью газете «Донецк вечерний» заведующий кафедрой русского языка Донецкого национального университета, доктор филологических наук, профессор Вячеслав Теркулов.

«Комсомолка» также решила вспомнить несколько примеров таких слов, на которые люди из других стран недоумевающе говорили «Что?».

Бурса (бурситет) — производственно-техническое училище, сокращённо ПТУ;

Буханка — белый хлеб, испеченный в форме круга;

Жужалка — мелкий уголь низкого качества / остатки сгоревшего топлива / зола;

Замолодь — полезная добавка к чему-либо / полезное дополнительное приспособление;

Кулёк — полиэтиленовый пакет небольших размеров;

Кумарить — вызывать у другого человека чувство раздражения / надоедать кому-то своим поведением;

Лайба — транспортное средство или велосипед;

Покимарить — ненадолго лечь спать в середине дня в свободное от работы время;

Тормозок — еда в судочках, которую берут с собой на работу, чтобы перекусить;

Хвостовка/бегунок —так студенты называют ведомость для пересдачи экзаменов после сессии (в Донецке такую ведомость называют – хвостовка, а в Горловке – бегунок);

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ИСТОЧНИК KP.RU

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