«Всю пенсию должна отдать только за отопление!» Жители Донбасса возмущены обманом правительства Украины

Жители подконтрольных Киеву городов Донбасса были в шоке, когда получили январские платежки за отопление. Тарифы снова выросли. И это после заявлений премьер-министра Алексея Гончарука, что за отопление украинцы будут платить меньше.

- Какое снижение? – говорит жительница Славянска Екатерина Ковеза. - За декабрь я платила 1700 гривен (4300 рублей. - Авт.). В январе точно так было тепло, как и в декабре. Одинаково топили. И принесли мне гораздо больше. Две тысячи почти. А у меня пенсия 2 тысячи гривен (5100 рублей. - Авт.). Вот как я могу заплатить за все и жить дальше?

Другие горожане тоже возмущены. В январе на улице была плюсовая температура. А им такие громадные суммы насчитали.

В теплосети уверяют, что они правы. Мол, в январе было все-таки холоднее, чем в декабре. Поэтому даже снижение по газовому коэффициенту не помогло славянцам.

Похожая ситуация и в другом крупном городе – Мариуполе. Причем жителей не спасают даже распиаренные правительством субсидии. Мариупольчанка Людмила рассказывает, что у нее субсидия всего 820 гривен (2100 рублей). Послу оплаты всех коммунальных счетов у нее остается на жизнь 30 гривен (76 рублей) в день.

- Мне надо на 30 гривен в день прожить до следующей пенсии. Это нормально? – говорит женщина.

Выяснилось, что у коммунальных предприятий Мариуполя на 9% повысилась стоимость энергоносителей и на 66% выросло распределение газа. Так что надеяться жителям Донбасса на обещания «слуг народа» не приходится.

Кстати, в ДНР оплата за отопление не менялась с 2014 года. А прошедшее повышение тарифов на воду и электроэнергию было незначительным по сравнению с ростом пенсий и минимальной зарплаты.

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