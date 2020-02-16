2020-02-16T22:26:24+03:00
Политика

Офицер украинской армии потерял в флэшку с секретной информацией

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.znaj.uaФото: amp.znaj.ua
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Военнослужащие секретного отдела из 46-й бригады вооруженных формирований Украины уехали из военной части, чтобы отпраздновать День святого Валентина. Во время посиделки в кафе Счастья офицер ВСУ потерял флэш-накопитель с секретной информацией. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Начальником отделения защиты государственной тайны штаба 46-й бригады установлен факт пропажи флеш-накопителя с секретными данными бригады, а также папки с документами, среди которых боевые распоряжения командирам первого и третьего батальонов, - сообщил он.

В бригаде проводятся оперативные мероприятия сотрудниками военной контрразведки службы безопасности Украины. Они опрашивают военных и сотрудников кафе.

Филипоненко отметил, что во время проверки в кабинете командира третьего батальона 46-й бригады Лахмана – был обнаружен тайник.

- Там находилось два квадрокоптера, - говорит представитель оборонного ведомства ЛНР. - Согласно его объяснений, данные беспилотные летательные аппараты он планировал продать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Офицер украинской армии потерял в флэшку с секретной информацией
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