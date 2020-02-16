Насильник из Мариуполя подстерегал малолетних девочек в подъездах

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мариуполе неизвестный маньяк несколько месяцев наводил страх на школьниц и их родителей. Пьяный мужчина обычно поджидал малолетних девочек в подъездах. Угрожая ножом, он насиловал или совершал развратные действия.

Преступления эти совершались в марте и апреле 2017 года в Левобережном (до переименования – Орджоникидзевском) районе Мариуполя. Это восточная часть города. Здесь находится металлургический комбинат «Азовсталь». И многие жители района работают на этом предприятии. Поэтому случаи изнасилований сразу вызвали большой резонанс.

Сотрудники полиции задержали местного жителя, неоднократно судимого за тяжкие преступления против половой свободы. Слушание дела в суде проходило в закрытом режиме. Орджоникидзевский районный суд приговорил мужчину к 14 годам тюрьмы. Кстати, часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса («Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего») предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Обвиняемый в этих тяжких преступлениях подал жалобу. На днях Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор районного суда.

- Для таких гадов пожизненный срок должен быть предусмотрен, - считает макеевчанка Валентина Петровна, у которой дочка живет в Левобережном районе Мариуполя. - Он через 14 лет, а то и раньше выйдет на свободу. И снова тем же займется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Горловке 9-летний мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от разъяренного отчима

Мужчина напился и начал избивать супругу и ее сына. В итоге мальчик смог спастись, но все равно получил серьезные травмы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU