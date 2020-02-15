В Горловке 9-летний мальчик выпрыгнул из окна, спасаясь от разъяренного отчима

15 Февр. 2020 2020-02-15T20:49:02+03:00

Слухи о разборке в семье прослыли по всей Республике. Фото: vk.com/dnrkkra

Мужчина напился и начал избивать супругу и ее сына. В итоге мальчик смог спастись, но все равно получил серьезные травмы

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14 февраля в Горловке пьяный мужчина устроил дома драку. Он избил супругу и уже пытался напасть на пасынка, но тот, испугавшись, выпрыгнул из окна второго этажа. Мальчик выжил. Но получил серьезные травмы.

Как рассказывают очевидцы происшествия, мальчика приютили добрые люди. Они же вызвали для него скорую. Врачи констатировали у ребенка перелом ребер.

— Некоторые вещи у меня, (ну, наверное, как у любого нормального человека), не укладываются в голове. Вот это животное Пронькин Роман Михайлович напилось и устроило драку дома, — рассказал подробности происшествия Глава администрации Горловки Иван Приходько. — Прошу правоохранительные органы применить к этому животному всю строгость закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU