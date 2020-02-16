Завтра в Донбассе будет гололед с сильным туманом

16 Февр. 2020 2020-02-16T21:05:41+03:00

Завтра нас ждет густой туман и слабая видимость. Фото: Евгения Карпачева

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Завтра и в ДНР, и в ЛНР ожидаются переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса.

Синоптики предупреждают о слабой видимости. При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

- Ночью и утром 17 февраля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м, - предупреждают синоптики.

А потому помните об осторожности и берегите себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU