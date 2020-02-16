Танцуют все! В масштабном хореографическом конкурсе победил коллектив из Луганска
Жители Донбасса всегда славились талантами. Сегодня они это подтвердили - сотни танцоров из ДНР, ЛНР и России приняли сегодня участие в открытом хореографическом конкурсе в Донецке.
- Сегодня в Донецке прошел III Открытый масштабный конкурс по всем направлениям хореографии Open Dance Star. В нем приняли участие порядка 800 танцоров из ДНР, ЛНР и РФ, – отметили в пресс-службе.
Оценивали конкурсантов лауреаты международных танцевальных конкурсов, участники телевизионных проектов, преподаватели и деятели культуры. А лучшим итогам конкурса гран-при фестиваля стал образцовый художественный коллектив театра современного и эстрадного танца «Лоск» из Луганска.
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ИСТОЧНИК KP.RU