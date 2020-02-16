2020-02-16T19:42:11+03:00
Общество

Год Великой Победы: Фильм "Мы из будущего" бесплатно показали в Зуевке

Его показ организовали активисты "Молодой Республики"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Проект «Мобильный кинотеатр» реализуется с декабря 2019 года. Фото: скрин видеоПроект «Мобильный кинотеатр» реализуется с декабря 2019 года. Фото: скрин видео
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Активисты общественной организации «Молодая Республика» провели бесплатный кинопоказ российского фильма «Мы из будущего» в поселке городского типа Зуевка ДНР .

- По случаю Года Великой Победы мы организовали показ кинофильма для жителей поселка Зуевка, — проинформировали в пресс-службе. – Был показан фильм «Мы из будущего».

Ранее Глава ДНР в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне объявил 2020 год в Республике Годом Великой Победы.

- В выборе фильма мы всегда ориентируемся на предпочтения жителей того поселка или района, в который мы собираемся отправиться, - − отметил представитель центрального штаба «Молодой Республики» Евгений Ильенко. - Часто люди нам сами пишут с просьбой приехать в их город и показать тот или иной фильм. И мы этому очень рады. Такая реакция не может не радовать.

Как вы помните, действие картины разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты – четверо «черных следопытов». Они ведут раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы потом продать найденные медали, ордена, документы и немецкое оружие и вдруг, неожиданно для себя, попадают в 1942 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Год Великой Победы: Фильм "Мы из будущего" бесплатно показали в Зуевке
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