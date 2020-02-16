2020-02-16T17:34:12+03:00
Политика

Навалентинились: Украинские военные потеряли флешку с секретными данными

Отмечали украинские вояки день влюбленных в оккупированном городе Счастье
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские военные отметили день влюбленных с размахом. Фото: rusvesna.suУкраинские военные отметили день влюбленных с размахом. Фото: rusvesna.su
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Эта война давно превратилась в карикатуру и бесконечный источник мемов. Поводов к этому немало! Так,недавно начальник отделения службы защиты государственной тайны 46-й бригады ВСУ, отмечая с коллегой День святого Валентина, потерял флеш-накопитель с секретной информацией.

- 14 февраля во время проверки сведений составляющих государственную тайну, начальником отделения защиты государственной тайны (ЗГТ) штаба 46-й бригады установлен факт пропажи флеш-накопителя с секретными данными бригады, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. -А также папки с документами, среди которых боевые распоряжения командирам первого и третьего батальонов.

Он уточнил, что работники секретного отдела решили отпраздновать День святого Валентина в одном из увеселительных заведений Счастья, где, по всей видимости, и был утерян флеш-накопитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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