Собаки довольные и уставшие: Дончане откликнулись на призыв о помощи приюту для животных
Накануне донецкий приют для животных "ПИФ" кинул клич с просьбой о помощи в прогулке животных. Большую часть времени 800 собак проводят в вольерах и банально не хватает рук, чтобы их выгулять. Многие дончане отозвались и приехали вместе с детьми в приют.
- От всей души благодарим всех, кто посвятил вчерашний день животным и посетил наш приют. Таких уставших и довольных собак мы давно не видели, - поблагодарила всех за поддержку и неравнодушие пиар-менеджер приюта "ПИФ" Юлия Небаба. - Спасибо вам за вашу поддержку!
Кроме того помочь приюту можно денежным переводом по одному из реквизитов:
Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита
Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна
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ИСТОЧНИК KP.RU