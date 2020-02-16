Собаки довольные и уставшие: Дончане откликнулись на призыв о помощи приюту для животных

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:09:14+03:00

Еще неизвестно, кто больше удовольствия получил! Фото: приют "ПИФ"

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Накануне донецкий приют для животных "ПИФ" кинул клич с просьбой о помощи в прогулке животных. Большую часть времени 800 собак проводят в вольерах и банально не хватает рук, чтобы их выгулять. Многие дончане отозвались и приехали вместе с детьми в приют.

- От всей души благодарим всех, кто посвятил вчерашний день животным и посетил наш приют. Таких уставших и довольных собак мы давно не видели, - поблагодарила всех за поддержку и неравнодушие пиар-менеджер приюта "ПИФ" Юлия Небаба. - Спасибо вам за вашу поддержку!

Кроме того помочь приюту можно денежным переводом по одному из реквизитов:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка: 4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money: U264359439215 Гривна (UAH) E835235950990 Евро (EUR) R509399475348 Российский рубль (RUB) Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: vv_olga@mail.ru QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк- 1013 2704 2557 4383 Виктория Васильева, срок действия 07/20

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ИСТОЧНИК KP.RU