2020-02-16T08:51:39+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: днем +4 и солнце, ночью - мороз

На дорогах будет гололед
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Зима с запозданием пришла в Донбасс.Зима с запозданием пришла в Донбасс.Фото: Илья Богатиков
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Температура воздуха в ЛНР 16 февраля будет колебаться от 9 градусов мороза ночью до 4 градусов тепла днем, существенных осадков не ожидается.

- С 21.00 15 февраля до 21.00 16 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами туман, гололедные отложения, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов мороза, днем минус 1 – плюс 4 градуса, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 6-8 градусов ночью и ноль – плюс 2 градуса тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от минус 5-7 градусов ночью до плюс 1-3 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза, днем – от 2 до 4 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: днем +4 и солнце, ночью - мороз
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