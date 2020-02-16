2020-02-16T08:49:30+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: Воскресенье будет солнечным и морозным

16 февраля пройдет без осадков
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ночные морозы сменятся плюсом. Фото: Евгения КарпачеваНочные морозы сменятся плюсом. Фото: Евгения Карпачева
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Последний месяц зимы принес в Донецк морозы и снег. Пусть и ненадолго. Но для дончан это стало возможностью порадоваться зимним забавам - катания с горок, игре в снежки. Разве что коммунальщикам досталось - ведь суточные осадки в начале февраля превысили месячную норму.

Воскресенье, 16 февраля, выдастся в ДНР солнечным и без осадков. Сегодня синоптики обещают нам от -9 до +4 днем. Синоптики прогнозируют гололед, а поэтому будьте аккуратны на дорогах.

16 февраля отмечается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки — подготовка орудия для весеннего сева.

Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Луганске на день: днем +4 и солнце, ночью - мороз
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