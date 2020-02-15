Вместо отпуска в госпиталь: Украинский военный выпил электролит

15 Февр. 2020 2020-02-15T20:49:17+03:00

Особой мотивированности воевать у солдат ВСУ давно уже нет. Фото: Русская Весна

До этого ВСУшник несколько раз поднимал тему отпуска, но его просьбу игнорировали

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Украинский военный решил немного пошантажировать свое руководство из-за игнорирования его многочисленных просьб об отпуске и не придумал ничего лучше как выпить аккумуляторный электролит. Но, правда, не учел, что на самом деле киборг он только для украинской пропаганды.

- Во время проверки аккумуляторных батарей рядовой Мазуров умышленно употребил электролит и с ожогами внутренних органов доставлен в госпиталь Северодонецка, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он рассказал, что в соединениях и частях ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" отмечаются случаи небоевых потерь среди личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU