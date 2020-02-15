Донецкий ботсад приглашает на дегустацию плодов папайи

15 Февр. 2020 2020-02-15T21:06:08+03:00

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В Донецком ботаническом саду созрела папайя.

- В воскресенье, 16 февраля, приглашаем попробовать этот экзотический фрукт. Обращаем внимание: количество плодов ограничено. Дегустация будет в холле оранжерейного комплекса, - сообщили сотрудники Донецкого ботсада.

Начало - в 10.00.

Папайя – это необычный тропический фрукт, который еще называют дынным деревом за сходство со всем известной дыней. Вкус его сочной мякоти не похож ни на какой другой, он уникален. Кроме интересного вкуса, плоды папайи очень полезны содержащимися в нем полезными веществами.

Подобные акции сотрудники ботанического сада проводят регулярно. Особенно популярностью пользуются дегустации мандаринок, выращенных в оранжереях.

Напомним, что сейчас в Донецком ботаническом саду проходит акция «ДЕЛИСЬ ЛЮБОВЬЮ». А это - романтические экскурсии, праздничные фотозоны, тематическая викторина, подарки ручной работы и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU