Для влюбленных в донецком ботсаду проведут вечернюю экскурсию и праздник «Делись любовью»

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:13:56+03:00

В день всех влюбленных донецкий ботанический сад приготовил необычные мероприятия, а так же красивые фотозоны

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В день влюбленных донецкий ботанический сад приготовил всем парам весьма романтические подарки. Во-первых, это уже ставшие привычными красивые фотозоны из живых редких цветов. Кто хочет красивое селфи в инстаграмм – добро пожаловать в оранжерейный комплекс.

Кроме этого с 14 по 16 февраля ботсад приглашает всех влюбленных на праздник «Делись любовью».

- Это прекрасная возможность признаться в своих чувствах для тех, кто долго хранил их в тайне, или сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Предлагаем сделать столь важный шаг прямо у нас! Решайтесь и удивляйте! Мы с радостью поможем осуществить ваш план!, - приглашают сотрудники ботанического сада.

Для вас: романтические экскурсии тематическая викторина растения, сувениры, подарки ручной работы и многое другое!

В субботу с 11:00 до 14:00 будет проводиться мастер-класс "Ароматическое саше из лаванды"

А завтра, 14 февраля, ботсад приглашает всех влюблённых на вечернюю романтическую экскурсию по оранжереям. Начало экскурсии аж в шесть часов вечера. Обычно ботанический сад работает до пяти вечера.

Предварительная запись по телефону 071-320-64-94. Стоимость билетов 100 рублей. Количество билетов ограничено!

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Ярмарка продлится до 15 февраля. На первом этаже 33 мастера из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, Харцызска и Амвросиевки выставили уникальные вещи, которые изготовили к 14 февраля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU