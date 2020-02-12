2020-02-12T23:19:28+03:00
Общество

Подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году: Завтра в «Грин Плаза» на ярмарке изделий ручной работы проведут бесплатные мастер-классы

Все желающие смогут научиться делать оригинальные валентинки и свечи
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Администратор выставки «Art Город» Татьяна Овчарова рассказала о праздничной ярмаркеАдминистратор выставки «Art Город» Татьяна Овчарова рассказала о праздничной ярмаркеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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- Только мы вдохновим вас создать подарок – валентинку своими руками, - говорит «КП» администратор выставки «Art Город» Татьяна Овчарова, мастер интерьерных композиций.

Ярмарка подарков ручной работы в ТЦ «Грин Плаза» продлится до 15 февраля. На первом этаже 33 мастера из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, Харцызска и Амвросиевки выставили уникальные вещи, которые изготовили к 14 февраля.

- На нашей выставке, посвященной Дню Валентина, все желающие смогут подобрать подарок любимому человеку, - рассказывает Татьяна. – А еще – 13 февраля поучаствовать в бесплатных мастер-классах по изготовлению оригинальных валентинок и свечей.

Сердца будут делать из фетра и не только. А свечи - из вощины с разными ароматами.

Начало мастер-классов – в 12.00.

Ярмарка подарков хенд мейд работает с 10.00 до 19.00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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