Подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году: Завтра в «Грин Плаза» на ярмарке изделий ручной работы проведут бесплатные мастер-классы
- Только мы вдохновим вас создать подарок – валентинку своими руками, - говорит «КП» администратор выставки «Art Город» Татьяна Овчарова, мастер интерьерных композиций.
Ярмарка подарков ручной работы в ТЦ «Грин Плаза» продлится до 15 февраля. На первом этаже 33 мастера из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, Харцызска и Амвросиевки выставили уникальные вещи, которые изготовили к 14 февраля.
- На нашей выставке, посвященной Дню Валентина, все желающие смогут подобрать подарок любимому человеку, - рассказывает Татьяна. – А еще – 13 февраля поучаствовать в бесплатных мастер-классах по изготовлению оригинальных валентинок и свечей.
Сердца будут делать из фетра и не только. А свечи - из вощины с разными ароматами.
Начало мастер-классов – в 12.00.
Ярмарка подарков хенд мейд работает с 10.00 до 19.00
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ИСТОЧНИК KP.RU