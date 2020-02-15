Украинские боевики пригнали станцию радиоэлектронной борьбы для противодействия работе ОБСЕ у Золотого
Украинские боевики пригнали станцию радиоэлектронной борьбы для создания помех работе электронники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Золотого. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции Республики.
- Противник продолжает препятствовать работе ОБСЕ. С целью сокрытия тяжелого вооружения вблизи линии соприкосновения отмечено применение станции радиоэлектронного подавления «Буковель-АД» из состава 502-го батальона РЭБ вооруженных формирований Украины в районе Золотого, - говорится в сообщении.
Ранее украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствовали работе беспилотников миссии ОБСЕ в окрестностях Золотого и села Выскрива.
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ИСТОЧНИК KP.RU