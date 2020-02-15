2020-02-15T14:39:18+03:00
Общество

Масленица в Макеевке 2020: Народные гуляния в городе пройдут раньше, чем в Донецке

Масленица в Макеевке 2020 пройдет 29 февраля, а в Донецке – 1 марта
Екатерина Сорока
Поделиться:
Подготовкой праздника занимается Администрация города, Общественное движение «ДР» и микульт. Фото: culture.ruПодготовкой праздника занимается Администрация города, Общественное движение «ДР» и микульт. Фото: culture.ru
Изменить размер текста:

Масленица в Макеевке 2020 будет отмечаться народными гуляниями в центре города. По традиции для людей подготовили множество веселых забав, конкурсов и хороводы. Но какая же Масленица без блинов? Блины и горячий чай в холодную зимнюю погоду на гуляниях также обеспечены.

— Уважаемые макеевчане! На Театральной площади (у ТЮЗа) пройдет фестиваль Масленицы 29 февраля в 12.00. Вас ждут: вкусные блины, массовые гуляния, развлечения и конкурсы, незабываемый отдых для горожан, — говорится в приглашении.

Кроме того, Масленица в Макеевке 2020 пройдет раньше, чем в Донецке. В столице Республики также готовится массовый фестиваль, с концертом, бесплатными сладкими блинами и розыгрышами ценных подарков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Масленица в Донецке 2020: 1 марта в парке Щербакова пройдут праздничные гуляния

На праздновании масленицы в Донецке 2020 будут угощать сладкими блинами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В управлении Народной милиции ДНР назвали подразделение, причастное к ранению мирного жителя в Донецке
Преображение «живых скелетов» из собачьего приюта «4 ЛАПКИ» удивило пользователей соцсетей
На Украине жителя Макеевки оштрафовали за поездки в Россию через пункт пропуска «Успенка»
Масленица в Макеевке 2020: Народные гуляния в городе пройдут раньше, чем в Донецке
Погода в Луганске на день: 15 февраля в Республике переменная облачность, на дорогах гололед
«Только вместе мы докажем - рак - не приговор!» В Донецке пройдет благотворительная акция
Погода в Донецке на день: 15 февраля в городе ясный солнечный день без осадков
Леонид Пасечник - воинам-интернационалистам: Ваш боевой опыт и закалка - главные помощники в самых критических ситуациях
«Прожарят» тех, кто этого заслужил!» В ДНР стартует новый юмористический проект
Украина сформировала авиационную эскадрилью для усиления войск в Донбассе
Грипп в Донецке и ДНР 2020: в ряде школ ввели карантин
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что у жителей Донбасса один выход – пожизненное заключение
Киевские силовики не подпускают беспилотники ОБСЕ
В школах Луганска продлили карантин до 22 февраля
Какое наказание ожидает студента из Донецка, который въехал на Украину по паспорту гражданина ДНР
В прифронтовом Петровском районе Донецка отметили 31-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана
В ДНР обстрел Донецка квалифицировали как теракт
День освобождения Луганска: 77 лет назад Красная Армия выбила из города немецко-фашистских захватчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: Кто может подать документы без очереди