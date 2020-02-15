Масленица в Макеевке 2020: Народные гуляния в городе пройдут раньше, чем в Донецке

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:39:18+03:00

Масленица в Макеевке 2020 пройдет 29 февраля, а в Донецке – 1 марта

Изменить размер текста: A A

Масленица в Макеевке 2020 будет отмечаться народными гуляниями в центре города. По традиции для людей подготовили множество веселых забав, конкурсов и хороводы. Но какая же Масленица без блинов? Блины и горячий чай в холодную зимнюю погоду на гуляниях также обеспечены.

— Уважаемые макеевчане! На Театральной площади (у ТЮЗа) пройдет фестиваль Масленицы 29 февраля в 12.00. Вас ждут: вкусные блины, массовые гуляния, развлечения и конкурсы, незабываемый отдых для горожан, — говорится в приглашении.

Кроме того, Масленица в Макеевке 2020 пройдет раньше, чем в Донецке. В столице Республики также готовится массовый фестиваль, с концертом, бесплатными сладкими блинами и розыгрышами ценных подарков.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Масленица в Донецке 2020: 1 марта в парке Щербакова пройдут праздничные гуляния

На праздновании масленицы в Донецке 2020 будут угощать сладкими блинами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU