«Только вместе мы докажем - рак - не приговор!» В Донецке пройдет благотворительная акция

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:46:24+03:00

«Доброта как искусство» - так называется мероприятие, которое состоится сегодня в «Донбасс Опере». Фото: Время добрых

«Доброта как искусство» - так называется мероприятие, которое состоится сегодня в «Донбасс Опере»

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Сегодня - 15 февраля - в Донецком театре оперы и балета состоится самое доброе мероприятие этой зимы - благотворительная акция «Во имя жизни». Ее организовывают сотрудники театра совместно с благотворительным фондом «Время добрых».

- Международный день онкобольного ребёнка - это важная для нашего Фонда дата. В этот день во всем мире люди пытаются привлечь внимание к проблемам детской онкологии, - рассказывает руководитель фонда Мария Афанасенко. - В «Донбасс Опере» пройдёт презентация, а также выставка - продажа работ, созданных именно детьми с онкозаболеваниями, волонтёрами и их родителями.

«Доброта как искусство» - так называется мероприятие, которое состоится сегодня в «Донбасс Опере». Фото: Время добрых

Все собранные во время проведения акции деньги будут направлены на оказание помощи детям с онкозаболеваниями. В благотворительный фонд регулярно обращаются родители детей, которым был поставлен смертельный диагноз. И только с помощью неравнодушных людей удается собрать суммы на лечения малышей.

- Ждём всех вас, наши волшебники! Приходите и поддержите наших детей, ведь они так хотят жить. Только вместе мы докажем - рак - не приговор! – призывают волонтеры «Времени Добрых».

Время проведения акции – с 14.00 до 17.00 в холле Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU