Киевские силовики не подпускают беспилотники ОБСЕ
Украинские вооруженные формирования продолжают бороться с беспилотными летательными аппаратами наблюдателей Международной миссии ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
По его словам, с помощью станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» киевские силовики препятствовали работе беспилотника Международной наблюдательной миссии сразу в нескольких населенных пунктах.
- Наша разведка зафиксировала «Буковель-АД» в зоне ответственности 93-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Кряковка, которая глушила сигналы управления БПЛА миссии ОБСЕ над подконтрольной ВСУ территорией, в районах населенных пунктов Тошковка, Лопаскино и Причепиловка, - сказал Осадчий.
Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что из-за работы установки – в округе пропадает мобильная связь.
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ИСТОЧНИК KP.RU