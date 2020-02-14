2020-02-14T15:19:44+03:00
Политика

В Украине украли почти половину натовского вооружения

Переданное иностранное вооружение исчезло со складов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mirvkotorommyzivem.ruФото: mirvkotorommyzivem.ru
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В вооруженных формированиях Украины продолжаются проверки в зоне так называемой «операции объединенных сил». Военная комиссия недосчиталась почти половины переданного имущества странами-партерами блока НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

В период с 3 по 7 февраля комплексной комиссией оперативно-тактической группировки «Север» проводилась внеплановая проверка подчиненных частей и подразделений в связи с участившимися случаями утраты и хищения военного имущества, - говорит Осадчий. - Уже в первые дни проверки основных складов выявлено отсутствие 40% военного имущества, переданного странами-партнерами блока НАТО в качестве материально-технической помощи.

На складах украинских вооруженных формирований недосчитались электрогенераторов, средств связи и приборов ночного видения.

Переданное иностранное вооружение командиры и солдаты ВСУ продают на улице или в интернете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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