ВСУ сорок минут обстреливали Старомихайловку: повреждены школа, шесть домов, ствол шахты

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:34:12+03:00

Утром Украина в очередной раз обстреляла Старомихайловку. Киевские силовики целились по гражданским объектам и попали

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Сегодня утром Украина открыла огонь по поселку Старомихайловка, что на западе Донецка. Обстрел из крупноколиберных минометов, БМП-1 и БМП-2 не прекращался сорок минут. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

- С 07:20 до 08:10 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Красногоровка к населенному пункту Старомихайловка, выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и пять мин калибром 82 миллиметра, – сказано в сообщении.

В общей сложности выпущено свыше 30 боеприпасов, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз украинская армия целилась по домам мирных жителей, школам, садикам, шахтам. И сегодня ВСУ таки попали в стадион у школы, которая работает, будний день – дети должны были идти в школу. Также ВСУшники попали в шесть домов.

- По уточненным данным, в результате обстрела ВФУ повреждено шесть домов и два объекта инфраструктуры. В частности, в Старомихайловке на стадионе действующей школы по улице Чапаева, 78 разорвалась мина. Также зафиксировано повреждение остекления и кровли по улицам Щорса, 41 и Гагарина, 11. По счастливой случайности жертв среди мирного населения нет— сказано в сообщении СЦКК

Также в результате утреннего обстрела обесточен вентиляционный ствол шахты имени Челюскинцев, а также повреждено четыре домостроения. В шахте на момент обстрела было 19 человек, они не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU