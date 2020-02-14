2020-02-14T20:13:24+03:00
Общество

День освобождения Луганска: 77 лет назад Красная Армия выбила из города немецко-фашистских захватчиков

В торжественном митинге принял участие Глава ЛНР Леонид Пасечник
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Жители Луганска встречают освободителей. Фото: архивЖители Луганска встречают освободителей. Фото: архив
Изменить размер текста:

77 лет назад, 14 февраля 1943 года, солдаты Красной армии освободили Ворошиловград (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события в сквере имени 9 Мая в центре столицы Луганской Народной Республики прошел торжественный митинг, в котором принял участие Глава государства Леонид Пасечник.

- Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам, кто непосредственно участвовал в операции, труженикам тыла, которые, несмотря на голод и разруху, отдавали последние силы для Победы, - говорит Леонид Иванович. - Как и в годы Великой Отечественной войны, жители Луганщины сегодня подвержены агрессии со стороны потомков и современных последователей нацизма.

Во время митинга российские поисковики передали останки Красноармейца Георгия Деркача, который погиб в 1943 году под Курском. Прах солдата захоронят в Краснодоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске мошенник выманил у пенсионерки 10 тысяч долларов

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР обстрел Донецка квалифицировали как теракт
День освобождения Луганска: 77 лет назад Красная Армия выбила из города немецко-фашистских захватчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: Кто может подать документы без очереди
«Закарпатье должно выйти из состава Украины, как Донецк и Луганск»: В ВСУ конфликт на политической почве закончился ранениями
В ДНР установлен минимальный размер оплаты труда
Поселок Донецкий ВСУ обстреляли по приказу командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского
В Украине украли почти половину натовского вооружения
В Луганске мошенник выманил у пенсионерки 10 тысяч долларов
Масленица в Донецке 2020: 1 марта в парке Щербакова пройдут праздничные гуляния
ВСУ сорок минут обстреливали Старомихайловку: повреждены школа, шесть домов, ствол шахты
Глава МИД ЛНР: Минские соглашения – единственный механизм разрешения конфликта на Донбассе
Погода в Донецке на день: 14 февраля в городе ожидается пасмурный день, без осадков
Прифронтовое Голубовское уже вторую неделю остается без электричества из-за обстрелов ВСУ
Из-за мороза и снега животные и птицы заповедника Зуевка могут остаться без корма
«Будущий стилист или проспорил друзьям»: Парень надел женскую шубу и стал звездой соцсетей
Погода в Луганске на 14 февраля: от 1 до 3 градусов тепла, без осадков
В Донецке задержали двух закладчиков наркотиков
В художественном музее открылась персональная выставка знаменитого на весь мир донецкого художника Марата Магасумова
«Не только спасли, так еще и накормили»: В Алчевске собака провалилась в люк теплотрассы
В Донбассе украинские контрабандисты везли «оккупанту» военный вертолет Ми-24
Чтобы отдать долг старушка убила соседку
Все дороги Республики расчищены и открыты для движения
Донецкие ученые первыми в мире изобрели лекарство от инсульта