День освобождения Луганска: 77 лет назад Красная Армия выбила из города немецко-фашистских захватчиков

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:13:24+03:00

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77 лет назад, 14 февраля 1943 года, солдаты Красной армии освободили Ворошиловград (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события в сквере имени 9 Мая в центре столицы Луганской Народной Республики прошел торжественный митинг, в котором принял участие Глава государства Леонид Пасечник.

- Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам, кто непосредственно участвовал в операции, труженикам тыла, которые, несмотря на голод и разруху, отдавали последние силы для Победы, - говорит Леонид Иванович. - Как и в годы Великой Отечественной войны, жители Луганщины сегодня подвержены агрессии со стороны потомков и современных последователей нацизма.

Во время митинга российские поисковики передали останки Красноармейца Георгия Деркача, который погиб в 1943 году под Курском. Прах солдата захоронят в Краснодоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU