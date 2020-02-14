В Луганске мошенник выманил у пенсионерки 10 тысяч долларов
Мошенник позвонил пенсионерке и представился ее сыном, сказал, что попал в ДТП и ему на операцию необходимо семь тысяч долларов. Деньги у женщины были, они принадлежали (настоящему) сыну от продажи автомобиля и находились у нее на хранении.
- Я представился сыном, сказал: «мам, я в больнице, мне нужно 7 тысяч долларов на операцию». Она ответила, что эти деньги есть. Я узнал у нее адрес и якобы передал трубку врачу и поехал к ней, - рассказал на допросе правоохранителям преступник.
Подельник преступника представился главным врачом центральной больницы.
- Он сказал, что сейчас подойдет парень, и ему нужно передать деньги, - вспоминает пенсионерка. - Он мне прочитал с листа – какие нужны лекарства.
Украл у пенсионерки 10 тысяч долларов: в Луганске задержали мошенника.
- Узнав на месте, что у пенсионерки больше денег, мошенник таким же мошенническим путем забрал все что было – 10 тысяч долларов, - сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.
В правоохранительных органах призвали жителей быть бдительными и не попадаться в ловушку мошенников.
- В случае поступления вам звонка с подобным сообщением, первым делом перезвоните родственнику и обязательно обратитесь в полицию! – сказали в МВД ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за мороза и снега животные и птицы заповедника Зуевка могут остаться без корма
Морозы и обледенение оставили без природных кормов животных ландшафтного парка Зуевка (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU