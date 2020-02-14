В Луганске мошенник выманил у пенсионерки 10 тысяч долларов

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:29:17+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР [видео]

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Мошенник позвонил пенсионерке и представился ее сыном, сказал, что попал в ДТП и ему на операцию необходимо семь тысяч долларов. Деньги у женщины были, они принадлежали (настоящему) сыну от продажи автомобиля и находились у нее на хранении.

- Я представился сыном, сказал: «мам, я в больнице, мне нужно 7 тысяч долларов на операцию». Она ответила, что эти деньги есть. Я узнал у нее адрес и якобы передал трубку врачу и поехал к ней, - рассказал на допросе правоохранителям преступник.

Подельник преступника представился главным врачом центральной больницы.

- Он сказал, что сейчас подойдет парень, и ему нужно передать деньги, - вспоминает пенсионерка. - Он мне прочитал с листа – какие нужны лекарства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/760845" frameborder="0"></iframe> Украл у пенсионерки 10 тысяч долларов: в Луганске задержали мошенника.

- Узнав на месте, что у пенсионерки больше денег, мошенник таким же мошенническим путем забрал все что было – 10 тысяч долларов, - сообщили в министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

В правоохранительных органах призвали жителей быть бдительными и не попадаться в ловушку мошенников.

- В случае поступления вам звонка с подобным сообщением, первым делом перезвоните родственнику и обязательно обратитесь в полицию! – сказали в МВД ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU