Из-за мороза и снега животные и птицы заповедника Зуевка могут остаться без корма

13 Февр. 2020 2020-02-13T23:12:49+03:00

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Морозы и снегопады осложнили не только ситуацию на дорогах. Досталось и местной фауне. Нынешние снегопады и обледенение растительности угрожают истощить запас естественных кормов для животных и птиц. Об этом сегодня рассказали в государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе Республики.

- Инспекторы отдела охраны природно-заповедного фонда республиканского ландшафтного парка «Зуевский» совместно с представителями общества охотников провели подкормку диких животных. Они выложили порядка сорока килограммов фуражного зерна в местах наибольшей концентрации зверей, — отметили в комитете.

Там добавили, что из-за обледенения почвы и деревьев, сотрудники опасаются, что возможно естественных кормов не хватит.

- Морозы и густой снежный покров для «братьев наших меньших» могут быть просто губительными: в зимние холода диким животным сложнее докопаться до земли, чтобы добыть себе пищу, — добавили в Госкомэкополитики.

Погода на территории ДНР ухудшилась пятого февраля. Снег шел на протяжении практически всей недели. Местами осадки сопровождались шквальным ветром. В отдельные дни температура воздуха опускалась до -20 градусов. В результате на деревьях образовалась наледь.

Ландшафтный парк «Зуевский» расположен в тридцати киллометрах к востоку от Донецка. Общая площадь – 1532,3 гектара. На территории раскинулись живописные равнины, байрачные леса, водоемы. Флористический состав парка насчитывает более пятисот видов растений, тридцать шесть из которых нуждаются в особой охране.

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ИСТОЧНИК KP.RU