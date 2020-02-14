Глава МИД ЛНР: Минские соглашения – единственный механизм разрешения конфликта на Донбассе

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:29:37+03:00

Владислав Дейнего сделал заявление о позиции партии «Слуга народа» к особому статусу

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Особый статус для Донбасса в Конституцию не вписывать, - такая позиции у украинской политической партии «Слуга Народа».

- Это единая позиция с президентом Зеленским, - заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что особый статус - главная концепция Минских соглашений.

- Эта договоренность скреплена подписью официального представителя Украины в Минской Контактной группе и имеет характер международных обязательств с момента ее одобрения Резолюцией Совета Безопасности ООН, - отметил Дейнего.

Глава иностранного ведомства Республики подчеркнул, что Зеленский продолжает действовать так же, как и предыдущий президент Украины Петро Порошенко.

- Подражание его подходам не может не вызывать обеспокоенность, поскольку указывает на непонимание очевидного факта: Минские соглашения – единственный механизм разрешения конфликта на Донбассе, альтернативы которому нет, - заявил Владислав Дейнего.

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ИСТОЧНИК KP.RU