Глава МИД ЛНР: Минские соглашения – единственный механизм разрешения конфликта на Донбассе
Особый статус для Донбасса в Конституцию не вписывать, - такая позиции у украинской политической партии «Слуга Народа».
- Это единая позиция с президентом Зеленским, - заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что особый статус - главная концепция Минских соглашений.
- Эта договоренность скреплена подписью официального представителя Украины в Минской Контактной группе и имеет характер международных обязательств с момента ее одобрения Резолюцией Совета Безопасности ООН, - отметил Дейнего.
Глава иностранного ведомства Республики подчеркнул, что Зеленский продолжает действовать так же, как и предыдущий президент Украины Петро Порошенко.
- Подражание его подходам не может не вызывать обеспокоенность, поскольку указывает на непонимание очевидного факта: Минские соглашения – единственный механизм разрешения конфликта на Донбассе, альтернативы которому нет, - заявил Владислав Дейнего.
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ИСТОЧНИК KP.RU