Прифронтовое Голубовское уже вторую неделю остается без электричества из-за обстрелов ВСУ

13 Февр. 2020 2020-02-13T23:24:45+03:00

Этот вопрос представитель ЛНР в Контактной группы Ольга Кобцева подняла на встрече в Минске

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1 февраля Вооруженные формирования обстреляли населенные пункты Березовское и Голубовское, что в городе Кировск Луганской Народной Республики. Украинская армия при обстрелах применяла минометы 82 и 120-миллиметровые минометы. В результате ведения огня со стороны киевских силовиков получили повреждения дома мирных жителей и линия электроснабжения.

35 домов в Голубовском по сей день остаются без электричества.

На прошедшей в Минске встрече представитель Республики в гумподгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева подняла этот вопрос.

- На заседании подгруппы ЛНР и ДНР заявили о фактах обстрелов киевскими силовиками ряда прифронтовых населенных пунктов в Донбассе, предоставили факты, - говорит Кобцева. – Вопрос о перебитых ЛЭП был вынесен на обсуждение с представителями ОБСЕ и, по крайней мере, было обещано найти решение данной проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU