Паспортизировали, паспортизировали да не выпаспортизировали – Зеленский решил раздать украинские паспорта жителям ЛДНР

12 Февр. 2020 2020-02-12T23:33:09+03:00

Украина давно показала свое отношение к жителям Донбасса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Став президентом, Зеленский шутить не бросил. Только теперь его шутки носят законодательный характер, обязательны к исполнению и, увы, по ним судят обо всей Украине.

Очередная хохма от Зеленского - звучит как – надо раздать украинские паспорта жителям республик. Правительство уже поручено разработать программу по обеспечению украинским гражданством жителей Донбасса. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский решил, что для того, чтобы закончилась война заканчивать войну не обязательно. А вот выдать паспортв Украины – это да, это путь к миру. Тем более, что Россия-то активно выдает паспорта жителям республик. Соответственно, и Украине «необходимо бороться за своих граждан».

- Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории, - заявил Зеленский.

Почему-то для налаживания контактов с местным населением по мнению Зеленского, вовсе не обязательно прекращать убивать это самое население. А вот выдать паспорт государства, которое ежедневно стреляет по этому населению – это самое оно.

Паспортизация по мнению Зеленского, должна проходить на пунктах вдоль линии разграничения.

В Кабинете министров до 1 марта должны представить конкретные предложения по программе.

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ИСТОЧНИК KP.RU