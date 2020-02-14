Погода в Донецке на день: 14 февраля в городе ожидается пасмурный день, без осадков

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:07:21+03:00

По сообщениям синоптиков, в ДНР пятница, 14 февраля, весь день в городе будет пасмурно, снегопадов не ожидается

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 14 февраля потеплеет до +3 градусов.

- На протяжении всего дня будет пасмурно, осадков не ожидается.Столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:38, закат – 17:48, долгота дня 10 часов 10 минут.

По народному календарю 14 февраля почитается память мученика Трифона. О погоде наши предки судили по небу: если на Трифона небо было усыпано звездами, то ожидали поздней весны. Если в этот день выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня судили о погоде до конца зимы: «Каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля».

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Выпал снег. Работы на СТО как таковой нет. Почему же не сделать доброе дело? Так дома сидеть на диване, а так куда интересней куда-то поехать, кому-то помочь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU