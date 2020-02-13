Скорая, фуры, легковушки –дончанин на внедорожнике бесплатно помогает землякам, застрявшим в снегу

В темные времена хорошо видно светлых людей, сказал когда-то Ремарк, и был прав. По воле случая попались в ленте два сообщения одно за другим –

Первое – «на время снегопада таксисты подняли цены на услуги».

Второе – «Вытянем из любого сугроба! Пробьем дорогу! Бесплатно! Символически на соляру». И фотографии двух джипов. Телефона при этом нет.

И если в первом случае все понятно, непогода – золотое время для таксистов. То со вторым не очень. Ну, во-первых, нет телефона. Во-вторых, машины явно дорогие. А у богатых, как известно, свои причуды. Но физический труд в сложных погодных условиях на безоплатной основе, вряд ли входит в перечень их причуд. В-третьих, а с другой стороны – ну было же такое в 2014-2015 – все помогали всем.

В общем, удалось связаться автором объявления. Зовут его Дмитрий Зипир. В прошлом Дмитрий профессиональный спортсмен, но из-за травм из спорта пришлось уйти. Потом война и Дмитрий пошел воевать. Сейчас у него свой небольшой бизнес – СТО.

Дмитрий Зипир. Фото: Личный архив героя публикации

-Внедорожники – это мое хобби. Мы частенько с друзьями выезжаем в поля, заезжаем в какие-то непролазные степи, поездить по сложным дорогам. Ставим точку на GPS наугад и надо доехать туда любыми путями. Неважно что там – лес, речка – главное проехать. А тут выпал снег. Работы на СТО как таковой нет. Почему же не сделать доброе дело? Так дома сидеть на диване, а так куда интересней куда-то поехать, кому-то помочь.

- А что за машина у вас?

- Mitsubishi L 200 – это машина-легенда. Она проезжает везде и всюду.

- Это вам снегопад идею подсказал?

- Осень. Еще осенью начал кататься – вытаскивал из грязи того, кто куда-то не туда заехал – то в поле, то в балку. В основном в сельской местности застревали. А потом, когда первый раз снег выпал, сидели с другом Виталиком, который на белой машине, чай пили. Он спрашивает – Ты чего такой замотанный? Я: - Да только вернулся две машины вытаскивал. Давай – присоединяйся. Он сразу – Да, хорошо, без вопросов. И второй раз мы уже вместе ездили.

- Обращаются?

- Конечно. Кому действительно надо, тот на нас выходит. Либо сам сохранил наше объявление в группе, либо «сарафанное радио». Или вот просто кто-то увидел, что скорая не может выехать, вспомнил об объявлении, и написал. Приехал. Немного волновался, там , в скорой мужчина с инсультом был. Водитель скорой не очень опытный был, но вытащили. Можно сказать, мы тоже спасли жизнь человеку.

- В комментариях многие вам не верят, пишут – разводняк.

- Я всех приглашаю с собой, мне одному тяжело – нужно и прицепиться, и зацепиться. Если водитель мужчина – он мне поможет, не вопрос. Но иногда попадаются водители девушки. Девушки мне не помощницы ну никак. А надо и трос перецепить, и лопатой поработать. Я этих комментаторов приглашаю – поехали, поможете. Заодно сами все увидите, сфотографируете, видео снимите. Но пока никто не согласился.

- А издалека звонят?

- Был звонок для скорой доставки. Вчера написали из Дмитровки сотрудник МЧС переживает – жена на последнем месяце беременности, чтоб в случае чего – довести. Я говорю – если что – не переживай, довезем быстро и качественно.

"Верный конь" Дмитрия. Фото: Личный архив героя публикации

- И оплата только за соляру?

- Поначалу бесплатно вообще вытягивал. Но получается накладно – 2500-3000 рублей в день. Почти пятьдесят литров соляры только за первый день снегопада спалил. И на Петровке был, и на Куйбышевке был. В первый день снегопада вытащили скорую, легковушки Renault, девяносто девятую. Во второй день Daewoo Matiz, Peugeot 107, Hyundai Elantra.Приехали, вытащили, потом оплатили. Такого, чтоб не вытянул не было.

- А если, например, вызвали, а денег нет. Ну, там, кошелек забыли, или зарплата только завтра?

- Ну, если «забыла», то можно и без денег по-джентельменски. А если «забыл» запомним номер машины и запомним, когда привезет. Это на его совести.

- То есть, не откажете?

- Не откажем. Ситуации бывают разные. Кто-то может больного ребенка везет, или просто больного человека, не откажешь же.

- А если далеко придется ехать?

- Вот ждем информацию, что под Старобешево застряли фуры. Если действительно застряли – поедем вытаскивать.

- В смысле фуры? Огромные грузовики можно вытянуть легковушками?

- Да, под Дебальцево одну вытягивали. Там смотреть надо – есть подъем или нет. По прямой одна тянет. А если подъем – вдвоем надо. Одна машина цепляется за фуру, потом за наш джип цепляется другой джип. И «паровозиком» пошли-пошли-пошли.

- Как с вами связаться?

- В основном пишут в «Вконтакте» в группе Авторынок ДНР/ЛНР. Те, кто понимает, что может застрять, просто сохраняют в закладках, и в случае чего – пишут в комментариях или в личку. Вот мне написали "возможно я утром не выеду". Я ответил - не выедешь - звони. Оставил номер телефона. Телефон не оставил в самом посте, потому что объявление напечатано в группе, где больше шестидесяти семи тысяч подписчиков. Вы бы хотели, чтоб ваш личный номер узнало такое количество разных людей? Я как-то оставлял. Но часто звонят не по делу, просто так. Или познакомиться. Не о чем, в общем. Тем, кто застрял, или предполагает, что помощь может понадобиться, просто сохраняют объявление в закладках. Если что – написали, мы увидели, приехали, помогли. Собственно, все.

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