Какие дороги в ДНР остаются не расчищенными
Снегопады в Республике продолжаются. Вчера снег шел практически весь день, и сегодня по сообщениям синоптиков, снегопад продолжится, что весьма затрудняет движение автотранспорта. Несмотря на то, что дорожники и спасатели делают все возможно, несколько трасс по-прежнему остаются не расчищенными.
По состоянию на восемь часов утра на территории Донецкой Народной Республики не очищенными от снега остаются дороги:
Амвросиевский район (Григорьевка – Успенка),
Шахтёрский район (Рассыпное – Стрюково, Новониколаевка – Дубовка, Малоорловка – Камышатка, Новоорловка – Полевое),
Старобешевский район (Кумачово – Светлый Луч, Новозарьевка – Каменка, Комсомольское – Новозарьевка, Лужки – Глинки – Шевченко).
К расчистке дорог привлечены государственные и коммунальные предприятия. На трассах работает двадцать три единицы техники, двадцать три человека, в дежурном режиме находится пять единиц техники и шесть человек.
На дорогах населенных пунктов работают 298 единиц техники, 298 человек, в дежурном режиме находится 45 единиц техники, 46 человек.
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Вечером после 19:00 в министерстве транспорта ДНР объявили о полном возобновлении движения (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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