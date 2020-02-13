Какие дороги в ДНР остаются не расчищенными

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:02:35+03:00

По состоянию на утро тринадцатого февраля некоторые трассы Республики остаются не расчищенными

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Снегопады в Республике продолжаются. Вчера снег шел практически весь день, и сегодня по сообщениям синоптиков, снегопад продолжится, что весьма затрудняет движение автотранспорта. Несмотря на то, что дорожники и спасатели делают все возможно, несколько трасс по-прежнему остаются не расчищенными.

По состоянию на восемь часов утра на территории Донецкой Народной Республики не очищенными от снега остаются дороги:

Амвросиевский район (Григорьевка – Успенка),

Шахтёрский район (Рассыпное – Стрюково, Новониколаевка – Дубовка, Малоорловка – Камышатка, Новоорловка – Полевое),

Старобешевский район (Кумачово – Светлый Луч, Новозарьевка – Каменка, Комсомольское – Новозарьевка, Лужки – Глинки – Шевченко).

К расчистке дорог привлечены государственные и коммунальные предприятия. На трассах работает двадцать три единицы техники, двадцать три человека, в дежурном режиме находится пять единиц техники и шесть человек.

На дорогах населенных пунктов работают 298 единиц техники, 298 человек, в дежурном режиме находится 45 единиц техники, 46 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU