2020-02-13T22:47:11+03:00
Общество

«Будущий стилист или проспорил друзьям»: Парень надел женскую шубу и стал звездой соцсетей

В Донецке парень в женской шубе повеселил пользователей соцсетей своим экстравагантным видом [видео]
Екатерина Сорока
Поделиться:
Больше 30 тысяч пользователей соцсетей посмотрели видео с парнем. Фото: Петя ПяточкинБольше 30 тысяч пользователей соцсетей посмотрели видео с парнем. Фото: Петя Пяточкин
Изменить размер текста:

Когда на улице метель и мороз все способы сохранения драгоценного тепла хороши. Даже, если в гардеробе из самого теплого – это мамина длинная меховая шуба. Возможно, так не повезло обычному донецкому парню.

Он надел такую шубу и вышел на улицы города, ловя недоумевающие взгляды прохожих. Так еще каким-то образом видео с ним завирусилось в соцсетях. Теперь весь Интернет гадает над тем: женская шуба – это вынужденная мера или неудачный спор с друзьями, или парень будущий стилист и такой экстравагантный наряд для него просто обыденность?

— Стиляга. Это для Донецка настоящий модный взрыв, — комментирует Елена.

— Я сначала даже напряглась. Подумала, возможно, пареньку совсем надеть нечего, всякое в жизни бывает. Но увидев его улыбку, вспомнила, что молодежь сейчас любит устраивать всякие споры на желания. Похоже, это жертва подобного спора, — пишет Ольга.

— Я раз на пару пришел в юбке. Потому что желание проиграл. Мы тогда с друзьями в общежитии в нарды играли. Было очень смешно. Да, и опыт запоминающийся, — добавил Андрей.

В Донецке парень в женской шубе повеселил пользователей соцсетей. Видео: Петя Пяточкин.! другой источник

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году: В «Грин Плаза» открылась ярмарка изделий ручной работы

На ярмарке можно купить подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году и порадовать вторую половинку (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прифронтовое Голубовское уже вторую неделю остается без электричества из-за обстрелов ВСУ
Из-за мороза и снега животные и птицы заповедника Зуевка могут остаться без корма
«Будущий стилист или проспорил друзьям»: Парень надел женскую шубу и стал звездой соцсетей
Погода в Луганске на 14 февраля: от 1 до 3 градусов тепла, без осадков
В Донецке задержали двух закладчиков наркотиков
В художественном музее открылась персональная выставка знаменитого на весь мир донецкого художника Марата Магасумова
«Не только спасли, так еще и накормили»: В Алчевске собака провалилась в люк теплотрассы
В Донбассе украинские контрабандисты везли «оккупанту» военный вертолет Ми-24
Чтобы отдать долг старушка убила соседку
Все дороги Республики расчищены и открыты для движения
Донецкие ученые первыми в мире изобрели лекарство от инсульта