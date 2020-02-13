«Будущий стилист или проспорил друзьям»: Парень надел женскую шубу и стал звездой соцсетей

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:47:11+03:00

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Когда на улице метель и мороз все способы сохранения драгоценного тепла хороши. Даже, если в гардеробе из самого теплого – это мамина длинная меховая шуба. Возможно, так не повезло обычному донецкому парню.

Он надел такую шубу и вышел на улицы города, ловя недоумевающие взгляды прохожих. Так еще каким-то образом видео с ним завирусилось в соцсетях. Теперь весь Интернет гадает над тем: женская шуба – это вынужденная мера или неудачный спор с друзьями, или парень будущий стилист и такой экстравагантный наряд для него просто обыденность?

— Стиляга. Это для Донецка настоящий модный взрыв, — комментирует Елена.

— Я сначала даже напряглась. Подумала, возможно, пареньку совсем надеть нечего, всякое в жизни бывает. Но увидев его улыбку, вспомнила, что молодежь сейчас любит устраивать всякие споры на желания. Похоже, это жертва подобного спора, — пишет Ольга.

— Я раз на пару пришел в юбке. Потому что желание проиграл. Мы тогда с друзьями в общежитии в нарды играли. Было очень смешно. Да, и опыт запоминающийся, — добавил Андрей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/760689" frameborder="0"></iframe> В Донецке парень в женской шубе повеселил пользователей соцсетей. Видео: Петя Пяточкин.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU