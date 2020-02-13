2020-02-13T22:40:00+03:00
Общество

Погода в Луганске на 14 февраля: от 1 до 3 градусов тепла, без осадков

На дорогах гололедица, порывы ветра до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Погода в Луганске на 14 февраля: от 1 до 3 градусов тепла, без осадковПогода в Луганске на 14 февраля: от 1 до 3 градусов тепла, без осадковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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14 февраля в Луганске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем - от 1 до 3 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Луганской Народной Республике ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем без осадков; на дорогах гололедица, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса, - прогнозируют синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 14 февраля зафиксировали в 1949 году - минус 28,6 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2016 году - плюс 11 градусов.

15-16 февраля, по предварительному прогнозу, осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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