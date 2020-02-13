В Донецке задержали двух закладчиков наркотиков

13 Февр. 2020 2020-02-13T21:50:15+03:00

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В последнее время на стенах, подъездах, асфальте города появляются интернет-ссылки «для тех, кто в теме» используя которые можно запросто купить наркотики. Схема известная – заказ в сети-оплата на карточку-описание места, где заложена так называемая «закладка» - место, где кто-то спрятал наркотик и рассказал как его найти. При том, что интернет-ссылки периодически замазывают, в этом случае меры похожи на борьбу Ивана Царевича со Змеем Горынычем – на месте отрубленной головы появляются три новых.

Поймать закладчиков практически невозможно. Тем не менее, правоохранителям Луганска и Донецка удалось. После совместной разработки, в Донецке задержаны двое жителей ЛНР, которые подозреваются в распространении тяжелых наркотиков в Республиках Донбасса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

- В рамках международного сотрудничества между органами внутренних дел Донецкой и Луганской Народных Республик, сотрудники УБОП и УБНОН МВД ДНР провели спецоперацию по ликвидации преступной схемы бесконтактного сбыта психотропных веществ, действующей на территории государства, – отметили в пресс-службе.

По данным следствия, фигуранты фасовали запрещенные препараты на съемной квартире в Донецке. Затем они развозили и прятали наркотики в тайники по городам ДНР. Общались с дилерами с помощью мессенджеров.

По данным пресс-службы, во время обыска квартиры наркоторговцев в Донецке полицейские изъяли около семидесяти граммов психотропных веществ, в их числе амфетамин, метадон, экстази и альфа-PVP. Общая стоимость изъятого — около двухсот шестидесяти тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 263 УК ДНР (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере). Максимальный срок по этой статье лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU