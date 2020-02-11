«Я мзду беру. Мне за державу не обидно» - В ЛНР задержали шестерых таможенников за взятку более тринадцати миллионов рублей

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:06:26+03:00

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Очередное крупное разоблачение взяточников на этот раз В ЛНР. Там сотрудники местного МГБ задержали шестерых сотрудников государственного таможенного комитета за регулярное получение и вымогательство взяток. Общий размер мзды впечатляет – это более тринадцати миллионов шестисот тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко. Чтобы быстро и масштабно обогащаться, таможенники организовались в преступную группу

- Используя свое служебное положение, таможенники в течение десяти месяцев постоянно получали взятки в особо крупном размере от предпринимателей и физических лиц, пересекающих границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и автотранспорта. Также у таможенников были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди которых физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике, — рассказала Любенко.

Так, общая сумма взятки составила 13 646 420 рублей. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU