2020-02-11T17:06:26+03:00
Происшествия

«Я мзду беру. Мне за державу не обидно» - В ЛНР задержали шестерых таможенников за взятку более тринадцати миллионов рублей

Шесть сотрудников государственного ведомства брали крупные взятки прямо на рабочем месте
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Таможенники ЛНР наладили активный прием взяток. Фото: uriston.comТаможенники ЛНР наладили активный прием взяток. Фото: uriston.com
Изменить размер текста:

Очередное крупное разоблачение взяточников на этот раз В ЛНР. Там сотрудники местного МГБ задержали шестерых сотрудников государственного таможенного комитета за регулярное получение и вымогательство взяток. Общий размер мзды впечатляет – это более тринадцати миллионов шестисот тысяч рублей. Об этом сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко. Чтобы быстро и масштабно обогащаться, таможенники организовались в преступную группу

- Используя свое служебное положение, таможенники в течение десяти месяцев постоянно получали взятки в особо крупном размере от предпринимателей и физических лиц, пересекающих границу ЛНР, за оформление таможенных грузов и автотранспорта. Также у таможенников были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди которых физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике, — рассказала Любенко.

Так, общая сумма взятки составила 13 646 420 рублей. На данный момент уголовное дело направлено в суд.

Читайте также

Депутат Народного Совета ДНР погорел на взятке

Подозреваемый вымогал у предпринимателя взятку в сумме 2500 долларов США (163 000 рублей по курсу ЦРБ ДНР) за внесение изменений в Закон ДНР «Об автомобильном транспорте», а также 20 тысяч рублей ежемесячно – за содействие в получении дополнительных льгот в бизнесе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину
«Я мзду беру. Мне за державу не обидно» - В ЛНР задержали шестерых таможенников за взятку более тринадцати миллионов рублей
Почти 100 тысяч комплектов документов подано дончанами на получение гражданства РФ
"Танки, замки и животные из снега": В ДНР объявили конкурс с призами на оригинальную уборку снега
Зеленский рассчитывает осенью провести выборы в Донбассе
В Харцызске пытались обезглавить бродячего пса
В связи с приездом в Украину дипломатов из США – в ВСУ масштабные проверки
23 февраля и 8 марта: Сколько выходных будет у дончан
Пловцы из ДНР сорвали куш медалей на чемпионате в Крыму
Предлагали скинуться на ремонт: Мошенники воспользовались непогодой в Донецке
Грипп в Донецке и ДНР 2020: заболевших становится больше
Куда звонить, если оборваны провода?
Три года тюрьмы получила жительница ЛНР, из-за пьянства которой погибли малолетние дети
В прифронтовой Ясиноватой планируют восстановить крупнейшие парки отдыха
Украинские боевики обстреляли из минометов окрестности Ясиноватой
Счастливые каникулы: Детвора из Докучаевска выступит на одной сцене с рок-певицей Юлией Чичериной
Погода в Луганске на день: 11 февраля выдастся сырым и пасмурным
Погода в Донецке на день: Потепление до 0 градусов, гололед и ветер
В Донецке на питьевом ставке мужчина провалился под лед
Непогода в ДНР активизировала аферистов: они собирают деньги якобы на покупку проводов
Погода в Донецке на 11 февраля: ожидаются сильный снегопад и шквальный ветер, на дорогах – гололедица
Командовать объединенными силами ВСУ будет генерал Наев, который обещал за сутки выйти к российской границе в Донбассе
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Жители Горловки снова без света
«Кинозеркало истории»: В Донецке весь год будут показывать фильмы, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне
«Чуть не сварился заживо!» Голубя, нырнувшего в горячую кашу для собак, спасли в донецком приюте «ПИФ»
Депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко: Президент Украины никогда не смоет со своих рук кровь погибших жителей Донбасса
Бояться не стоит: В МИД ДНР отреагировали на призыв Зеленского к премьер-министру Италии закрыть представительства Республики