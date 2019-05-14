Депутат Народного Совета ДНР погорел на взятке

14 Май 15:08 2019-05-14T15:08:07+03:00

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Депутат Народного Совета ДНР задержан по подозрению в коррупционной деятельности. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

- Сотрудники управления по борьбе с экономической преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики задержали депутата Народного Совета ДНР за получение взятки, – сказано в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемый вымогал у предпринимателя взятку в сумме 2500 долларов США (163 000 рублей по курсу ЦРБ ДНР) за внесение изменений в Закон ДНР «Об автомобильном транспорте», а также 20 тысяч рублей ежемесячно – за содействие в получении дополнительных льгот в бизнесе.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 343 УК ДНР (получение взятки лицом, занимающим государственную должность), – заключили в ведомстве.

Добавим, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU