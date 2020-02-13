В художественном музее открылась персональная выставка знаменитого на весь мир донецкого художника Марата Магасумова

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:35:10+03:00

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В Донецке открылась персональная выставка Марата Магасумова. На выставке представлено более ста работ художника, выполненных в различных стилях и техниках. Большое место в творчестве Марата Магасумова занимает книжная графика. В Донецке были иллюстрированы десятки книг в издательстве "Донбасс", "Сталкер", "БАО", "Кассиопея". В 1992 году он стал дипломантом конкурса "Иллюстраторы будущего" в Лос-Анджелесе, США.

Картины Марата Магасумова находятся в собраниях частных и музейных коллекций России, США, Германии, Австралии, Израиля, Голландии, Франции. Марат участник большого количества выставок, персональных и коллективных. Работы художника многогранны. Среди них – живопись и графика, роспись и левкас, витражи и аэрография. Живопись Марата Магасумова интересна и тем, кто уже знаком с его творчеством, так и новым зрителям. Работы Магасумова оригинальны и современны, изящны и убедительны, отличаются сюжетной разноплановостью. Несравненный вкус художника, его внутреннее чуткое восприятие и интуиция ярко отражены в его умении передавать цвет, сочетать пограничные и тончайшие оттенки цвета. Создается ощущение прозрачности того образа, который видишь: будто, распахнув окно, созерцаешь и одновременно являешься участником открывшегося перед тобой события или явления.

Одна из работ Марата Магасумова. Фото: художественный музей

Образы его живописных робот всегда четко очерчены и одновременно загадочны. Его работы погружают нас в особое видение мира, представляя собой отдельный микрокосм загадочный, чарующий и динамичный. Они заставляют зрителя остановиться, замереть, впитать в себя неповторимость бытия.

Одна из работ Марата Магасумова. Фото: художественный музей

Гостей выставки приветствовали музыкальные композиции в исполнении студентов Донецкой государственной музыкальной академии имени Сергея Прокофьева.

- Это первая персональная выставка Марата Магасумова в Донецком республиканском художественном музее. – сказала Надежда Анищенко - Встреча с его творчеством – это наш шанс прикоснуться к Великому и Вечному, ощутить светлый праздник искусства и душевное тепло, которым полно его творчество, - сказала на открытии выставки директор Донецкого республиканского художественного музея Надежда Анищенко.

Художественный музей приглашает дончан и гостей города посетить выставку Марата Магасумова.

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ИСТОЧНИК KP.RU