2020-02-13T14:08:16+03:00
Общество

Благотворительная акция "Во имя жизни" пройдет в Донбасс Опере

Все вырученные средства пойдут на помощь онкобольным детям
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Приходите в Донбасс Оперу и поддержите детей. Фото:"Время Добрых"Приходите в Донбасс Оперу и поддержите детей. Фото:"Время Добрых"
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15 февраля во всем мире отмечается Международный день онкобольного ребёнка. В этот день люди пытаются привлечь внимание к проблемам детской онкологии.

И в честь этого события 15 февраля в Донбасс Опере состоится самое доброе мероприятие этой зимы - благотворительная акция «Во имя жизни». В ходе ее пройдёт презентация, а также выставка-продажа работ, созданных руками детей с онкозаболеваниями, волонтёрами и их родителями.

Ждём всех вас, волшебники, с 14.00 до 17.00 в холле Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко! Приходите и поддержите наших детей, ведь они так хотят жить! Все собранные средства будут направлены на оказание помощи детям с онкозаболеваниями. Только вместе мы докажем, что рак - вовсе не приговор!

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Ярмарка продлится до 15 февраля. На первом этаже 33 мастера из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, Харцызска и Амвросиевки выставили уникальные вещи, которые изготовили к 14 февраля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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