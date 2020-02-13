Благотворительная акция "Во имя жизни" пройдет в Донбасс Опере

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:08:16+03:00

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15 февраля во всем мире отмечается Международный день онкобольного ребёнка. В этот день люди пытаются привлечь внимание к проблемам детской онкологии.

И в честь этого события 15 февраля в Донбасс Опере состоится самое доброе мероприятие этой зимы - благотворительная акция «Во имя жизни». В ходе ее пройдёт презентация, а также выставка-продажа работ, созданных руками детей с онкозаболеваниями, волонтёрами и их родителями.

Ждём всех вас, волшебники, с 14.00 до 17.00 в холле Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко! Приходите и поддержите наших детей, ведь они так хотят жить! Все собранные средства будут направлены на оказание помощи детям с онкозаболеваниями. Только вместе мы докажем, что рак - вовсе не приговор!

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ИСТОЧНИК KP.RU