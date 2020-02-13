Благотворительная акция "Во имя жизни" пройдет в Донбасс Опере
15 февраля во всем мире отмечается Международный день онкобольного ребёнка. В этот день люди пытаются привлечь внимание к проблемам детской онкологии.
И в честь этого события 15 февраля в Донбасс Опере состоится самое доброе мероприятие этой зимы - благотворительная акция «Во имя жизни». В ходе ее пройдёт презентация, а также выставка-продажа работ, созданных руками детей с онкозаболеваниями, волонтёрами и их родителями.
Ждём всех вас, волшебники, с 14.00 до 17.00 в холле Донецкого государственного академического театра оперы и балета им. А. Б. Соловьяненко! Приходите и поддержите наших детей, ведь они так хотят жить! Все собранные средства будут направлены на оказание помощи детям с онкозаболеваниями. Только вместе мы докажем, что рак - вовсе не приговор!
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