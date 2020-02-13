В Донбассе украинские контрабандисты везли «оккупанту» военный вертолет Ми-24

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:05:18+03:00

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На территории подконтрольной Киеву Луганской области сотрудники СБУ остановили на полевой дороге «Ниву» с прицепом. Произошло это вблизи государственной границы с Россией в районе села Лозно-Александровка. Каково же было удивление контрразведчиков, когда они обнаружили под чехлом прицепа килевую часть от военного вертолета Ми-24.

Задержанный житель Белокуракинского района пояснил, что собирался «партизанскими тропами» пересечь границу. А на территории Российской Федерации передать груз подельнику. Луганчанину теперь светит срок до пяти лет по статье 333 УК Украины «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю».

В прицепе «Нивы» везли агрегат от вертолета. Фото: Пресс-центр СБУ

Тем временем, сотрудники спецслужбы устанавливают источник происхождения агрегата. Вполне возможно, что по частям контрабандисты переправляли за кордон весь вертолет.

Очевидно, что нити преступления ведут к военным. О том, что в незалежной разворовывают последние остатки боевой авиации, не писал только ленивый. Просто удивительно, что в ЛНР и ДНР до сих пор не создали свой авиаотряд за счет «экспорта» из Украины. Хотя, наверное, создали. Иначе, с какого бодуна украинские генералы разместили зенитные комплексы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU