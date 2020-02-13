Чтобы отдать долг старушка убила соседку

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В производстве правоохранительных органов оказалось весьма необычное дело. Расследовав, дело было передано в суд и после обжаловано в апелляционном суде. Нам стали известны детали приговора апелляционного суда.

Апелляционной палатой Верховного Суда ДНР вынесен приговор в уголовном деле по обвинению гражданки в совершении убийства заведомо беспомощного лица из корыстных побуждений.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела – пожилая женщина, пенсионерка по возрасту, работала на рынке продавцом. В какой-то момент пенсионерке понадобились деньги, которые она взяла в долг и написала долговую расписку. В расписке был четко обозначен срок возврата денежной суммы. Увы, к указанному сроку, пенсионерка не нашла указанной суммы. Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, подсудимая вспомнила, что у её престарелой соседки по лестничной площадке есть денежные сбережения. Поскольку пожилые женщины общались и подсудимая нередко приходила в гости к будущей жертве, она решилась на ее убийство. Чтобы завладеть деньгами, на удивление, пожилой человек все-таки осуществил свои намерения с применением ножа. Бабушку-фигуранта уголовного дела осуждена на десять лет с ограничением свободы на один год.

Читайте также

Скорая, фуры, легковушки –дончанин на внедорожнике бесплатно помогает землякам, застрявшим в снегу

Выпал снег. Работы на СТО как таковой нет. Почему же не сделать доброе дело? Так дома сидеть на диване, а так куда интересней куда-то поехать, кому-то помочь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU