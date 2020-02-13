2020-02-13T20:16:22+03:00
Происшествия

Чтобы отдать долг старушка убила соседку

Суд ДНР вынес приговор по весьма странному делу – приговор вынесен весьма пожилой женщине за убийство такой же подружки
Ольга ГОРДО
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Старушка осуждена на десять летСтарушка осуждена на десять летФото: Борис КОКУРИН
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В производстве правоохранительных органов оказалось весьма необычное дело. Расследовав, дело было передано в суд и после обжаловано в апелляционном суде. Нам стали известны детали приговора апелляционного суда.

Апелляционной палатой Верховного Суда ДНР вынесен приговор в уголовном деле по обвинению гражданки в совершении убийства заведомо беспомощного лица из корыстных побуждений.

Следствием установлено, что фигурант уголовного дела – пожилая женщина, пенсионерка по возрасту, работала на рынке продавцом. В какой-то момент пенсионерке понадобились деньги, которые она взяла в долг и написала долговую расписку. В расписке был четко обозначен срок возврата денежной суммы. Увы, к указанному сроку, пенсионерка не нашла указанной суммы. Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, подсудимая вспомнила, что у её престарелой соседки по лестничной площадке есть денежные сбережения. Поскольку пожилые женщины общались и подсудимая нередко приходила в гости к будущей жертве, она решилась на ее убийство. Чтобы завладеть деньгами, на удивление, пожилой человек все-таки осуществил свои намерения с применением ножа. Бабушку-фигуранта уголовного дела осуждена на десять лет с ограничением свободы на один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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