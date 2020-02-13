Все дороги Республики расчищены и открыты для движения

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:54:20+03:00

Автодороги и магистральные улицы открыты для движения пассажирского и грузового автотранспорта

Изменить размер текста: A A

Прекратившийся снегопад и повышение температуры помогли коммунальным службам расчистить дороги. После проведения расчистки автомобильных дорог Республики. В связи со стабилизацией дорожной обстановки на основных дорогах государственного значения и магистральным улицам населенных пунктов движение транспорта бесперебойно.

На некоторых участках дорог в основном в населенных пунктах движение может быть осложнено из-за остаточного гололеда и колейности. Проводится обработка проезжих частей противогололедными материалами.

ГАИ МВД ДНР призывает водителей быть особенно внимательными при управлении транспортом в условиях гололеда, с осторожностью проезжать зоны пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, при управлении автотранспортом учитывать состояние покрытия проезжей части.

Читайте также

Скорая, фуры, легковушки –дончанин на внедорожнике бесплатно помогает землякам, застрявшим в снегу

Выпал снег. Работы на СТО как таковой нет. Почему же не сделать доброе дело? Так дома сидеть на диване, а так куда интересней куда-то поехать, кому-то помочь (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU