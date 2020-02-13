2020-02-13T17:54:20+03:00
Политика

Все дороги Республики расчищены и открыты для движения

Автодороги и магистральные улицы открыты для движения пассажирского и грузового автотранспорта
Ольга ГОРДО
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Все дороги ДНР открыты для движения. Фото: https://mvddnr.ru/Все дороги ДНР открыты для движения. Фото: https://mvddnr.ru/
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Прекратившийся снегопад и повышение температуры помогли коммунальным службам расчистить дороги. После проведения расчистки автомобильных дорог Республики. В связи со стабилизацией дорожной обстановки на основных дорогах государственного значения и магистральным улицам населенных пунктов движение транспорта бесперебойно.

На некоторых участках дорог в основном в населенных пунктах движение может быть осложнено из-за остаточного гололеда и колейности. Проводится обработка проезжих частей противогололедными материалами.

ГАИ МВД ДНР призывает водителей быть особенно внимательными при управлении транспортом в условиях гололеда, с осторожностью проезжать зоны пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, при управлении автотранспортом учитывать состояние покрытия проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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