2020-02-13T09:05:41+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 13 февраля в городе ожидается пасмурный день и снег

По сообщениям синоптиков, в ДНР четверг, 13 февраля весь день в городе будет пасмурно, опять будет идти снег
Ольга ГОРДО
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Февраль в Донецке. Фото: Александр ВалентиновичФевраль в Донецке. Фото: Александр Валентинович
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 13 февраля ожидается мороз до минус одного градуса..

- На протяжении всего дня будет пасмурно, ожидается снегопад. Температура весь день около нуля. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР.

Восход солнца в Донецке в 07:39, закат – 17:46, долгота дня 10 часов 7 минут.

По народному календарю 13 февраля почитается память святителя Никиты, затворника Печерского. В народе святой Никита почитается как хранитель от пожаров, молний и засухи. Наши предки заметили: если днём 13 февраля появлялся иней, то снега в ночь на 14-е не будет, а если снег все же выпадал, готовились к потеплению. Если в этот день усиливался ветер, считалось, что он будет становиться все сильнее, пока не обрушится бураном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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