23 февраля и 8 марта: Сколько выходных будет у дончан

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:38:57+03:00

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В феврале жители Республики будут отдыхать три дня - с 22 по 24 февраля - в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает официальный сайт.

В этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, значит, выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

Кроме этого, три выходных дня будут в марте - с 7 по 9 марта - в связи с празднованием Международного женского дня.

Женский день в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет 9 марта. 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут не сокращенными.

Кроме того, рабочий день сокращается на один час только в том случае, если праздничная дата на следующий день.

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ИСТОЧНИК KP.RU