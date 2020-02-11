23 февраля и 8 марта: Сколько выходных будет у дончан
В феврале жители Республики будут отдыхать три дня - с 22 по 24 февраля - в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщает официальный сайт.
В этом году 23 февраля выпадает на воскресенье, значит, выходной переносится на понедельник, 24 февраля.
Кроме этого, три выходных дня будут в марте - с 7 по 9 марта - в связи с празднованием Международного женского дня.
Женский день в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет 9 марта. 21 февраля и 6 марта не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут не сокращенными.
Кроме того, рабочий день сокращается на один час только в том случае, если праздничная дата на следующий день.
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ИСТОЧНИК KP.RU