2020-02-11T13:04:25+03:00
Общество

Предлагали скинуться на ремонт: Мошенники воспользовались непогодой в Донецке

У доверчивых людей собирали деньги, но ни проводов, ни ремонтников больше они не увидели, как и своих денег
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Мошенники воспользовались непогодой. Фото: Михаил СдвиллерМошенники воспользовались непогодой. Фото: Михаил Сдвиллер
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На «горячую линию» Минуглеэнерго стали поступать звонки от граждан, пострадавших от мошенников. С доверчивых людей, которые из-за непогоды остались без света, собирали деньги на покупку кабельной продукции или другого оборудования.

- Мошенники проходят по квартирам и домам, которые остались без энергоснабжения, и рассказывают, что якобы в РЭС им заявили: «У нас нет материалов, ремонтировать нечем, купите кабель, тогда проведем восстановительные работы…», и собирают с жильцов средства, - сообщил сайт dnr-live.ru со ссылкой на министерство. - Любые попытки собрать с граждан Республики средства на проведение восстановительных работ являются противозаконными, их осуществляют мошенники в целях личной наживы, никакого отношения к труду энергетиков они не имеют. Призываем жителей ДНР быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников

В Минуглеэнерго заявили, что структурные подразделения имеют все необходимое для проведения аварийно-ремонтных работ - и спецтехнику, и квалифицированный профессиональный персонал. В Минестерстве энергетики говорят, что если увидели оборванные линии электропередач – нужно отойти метров на восемь и позвонить в диспетчерскую службу энергопоставщика, или диспетчеру администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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