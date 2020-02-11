Предлагали скинуться на ремонт: Мошенники воспользовались непогодой в Донецке

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:04:25+03:00

У доверчивых людей собирали деньги, но ни проводов, ни ремонтников больше они не увидели, как и своих денег

Изменить размер текста: A A

На «горячую линию» Минуглеэнерго стали поступать звонки от граждан, пострадавших от мошенников. С доверчивых людей, которые из-за непогоды остались без света, собирали деньги на покупку кабельной продукции или другого оборудования.

- Мошенники проходят по квартирам и домам, которые остались без энергоснабжения, и рассказывают, что якобы в РЭС им заявили: «У нас нет материалов, ремонтировать нечем, купите кабель, тогда проведем восстановительные работы…», и собирают с жильцов средства, - сообщил сайт dnr-live.ru со ссылкой на министерство. - Любые попытки собрать с граждан Республики средства на проведение восстановительных работ являются противозаконными, их осуществляют мошенники в целях личной наживы, никакого отношения к труду энергетиков они не имеют. Призываем жителей ДНР быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников

В Минуглеэнерго заявили, что структурные подразделения имеют все необходимое для проведения аварийно-ремонтных работ - и спецтехнику, и квалифицированный профессиональный персонал. В Минестерстве энергетики говорят, что если увидели оборванные линии электропередач – нужно отойти метров на восемь и позвонить в диспетчерскую службу энергопоставщика, или диспетчеру администрации города.

В ТЕМУ:

Куда звонить, если оборваны провода?

Из – за мокрого снега в ДНР рушатся деревья и обрывают провода (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU