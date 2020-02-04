Убил себя, чтобы не стрелять в земляков: Украинский военный родом из Луганской области совершил суицид

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:27:20+03:00

Его гибель украинское командование списало на последствия обстрела

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На Украине сложилась такая обстановка, что остаться человеком иногда можно только, убив себя. Так военнослужащий ВСУ, который сам родом из Луганской области, совершил суицид из-за нежелания обстреливать территорию Республики.

- Вечером 3 февраля на боевом посту в районе населенного пункта Орехово военнослужащий третьего батальона 93-й бригады рядовой Синицкий, находясь в состоянии тяжелого психологического расстройства, совершил суицид, выстрелив себе в голову из автомата АК-74, - офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Оказывается, Синицкого постоянно травил командир подразделения, который приказывал совершать обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики, а также минировать местность вблизи линии соприкосновения, заявляя при этом, что «всех жителей Народных Республик необходимо уничтожить, а территорию сровнять с землей».

Несчастный был родом из села Березовское Луганской области и не смог выполнить преступные приказы своего командира-палача и, имея слабую психику, совершил суицид.

Однако, украинское командование списало его гибель на последствия обстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU