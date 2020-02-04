Убил себя, чтобы не стрелять в земляков: Украинский военный родом из Луганской области совершил суицид
На Украине сложилась такая обстановка, что остаться человеком иногда можно только, убив себя. Так военнослужащий ВСУ, который сам родом из Луганской области, совершил суицид из-за нежелания обстреливать территорию Республики.
- Вечером 3 февраля на боевом посту в районе населенного пункта Орехово военнослужащий третьего батальона 93-й бригады рядовой Синицкий, находясь в состоянии тяжелого психологического расстройства, совершил суицид, выстрелив себе в голову из автомата АК-74, - офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Оказывается, Синицкого постоянно травил командир подразделения, который приказывал совершать обстрелы населенных пунктов Луганской Народной Республики, а также минировать местность вблизи линии соприкосновения, заявляя при этом, что «всех жителей Народных Республик необходимо уничтожить, а территорию сровнять с землей».
Несчастный был родом из села Березовское Луганской области и не смог выполнить преступные приказы своего командира-палача и, имея слабую психику, совершил суицид.
Однако, украинское командование списало его гибель на последствия обстрела.
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ИСТОЧНИК KP.RU