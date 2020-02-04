Обстрелами ВСУ на Трудовских повреждено пять домов

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:31:57+03:00

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Украина продолжает усиливать количество и интенсивность обстрелов по всей линии соприкосновения. Только за это утро в поселке шахты «Трудовская», что в Петровском районе города, повреждено пять домов в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 07:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка. В результате обстрела получили повреждения дома по адресам: улица Зеленый Гай, 36, 40, 97, 103 и по улице Шестакова, 149, — говорится в сообщении.

Уточняется, что обстрел велся из противотанкового гранатомета СПГ, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А за прошедшие сутки Украина семь раз обстреляла территорию Республики, выпустив по нам почти 30 боеприпасов. Как обычно, больше других, досталось аэропорту и «Вольво-Центру», поселкам Жабичево и Старомихайловка, окрестностям села Спартак; на горловском направлении — районам поселков Гольмовский и Широкая Балка.

При обстрелах применялось минометы калибром 82 миллиметрам, вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU