Как дончанам заставить Пенсионный фонд Украины принять справки с печатями ДНР для подтверждения стажа

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:06:17+03:00

Правозащитники рассказали, что для этого нужно сделать

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Война и блокада в Донбассе, которые длятся более пяти лет, принесли жителям немало других бед помимо разрушения домов, смертей и ранений. В частности, проблемой стало оформление пенсии на Украине для тех, кому возраст подошел.

- Недавно моей подруге «стукнуло» шестьдесят, - рассказывает пенсионерка из Макеевки Валентина Петровна. – Поехала в Мариуполь. А там не приняли документы, где стоят печати ДНР. И она теперь не может подтвердить необходимый минимальный стаж для получения полной трудовой пенсии.

С подобными проблемами сталкиваются многие «молодые» пенсионеры из ДНР и ЛНР. На это обратили внимание правозащитники из общественной организации «Донбасс-SOS». Они рассказали, что надо делать, если Пенсионный фонд Украины (ПФУ) требует подтверждения стажа, в том числе, льготного, а житель Донбасса может предоставить только архивные справки с печатями республики.

Во-первых, надо подать заявление в управление ПФУ с требованием начислить пенсию с учетом стажа, который указан в данных справках, с приложением их копий.

При этом следует обратить внимание, что:

- согласно ст. 62 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», основным документом, который подтверждает стаж работы, является трудовая книжка. Если ее нет – документы, ее заменяющие (они перечислены в постановлении КМУ № 637 от 12.01.1993 года). Таким образом, если на руках есть трудовая книжка или другие документы украинского образца, нужно приложить к заявлению и их;

- наличие в реестре ПФУ сведений о том, что за вас был уплачен работодателем страховой взнос, также является достаточным подтверждением наличия стажа. Поэтому нужно приложить к заявлению копию справки ОК-5, если в ней отражен интересующий вас период.

Во-вторых. В случае отказа ПФУ начислять пенсию на основании того, что он не признает документы, выданные на неподконтрольных территориях Украины, следует обратиться в административный суд. В иске нужно сослаться на постановление Верховного суда Украины от 22 октября 2018 года по делу № 235/2357/17.

В этом постановлении Верховным судом были применены так называемые «намибийские исключения» Международного суда ООН.

- Документы, выданные оккупационными властями, должны признаваться, если их непризнание влечет за собой серьезные нарушения или ограничения прав граждан, – говорится в постановлении Верховного суда.

Также при составлении иска важно указать, что вы требуете начислить пенсию с учетом данного стажа с момента первого обращения в Пенсионный фонд со всеми документами.

Валентина Петровна сначала обрадовалась за подругу. Но та ей сказала, что боится ходить по украинским судам.

- Я ей посоветовала обратиться к адвокату в Мариуполе. А если не хочет ездить туда, то пусть идет в фирму в Донецке или Макеевке, где оказывают подобного рода юридические услуги. Правда, это обойдется дороже. Но зато на поездках сэкономит, - сказала макеевчанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU